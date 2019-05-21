Chrysler Sebring Дата публикации: 21.05.19 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 179 тыс. км Цена: 185 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Волгодонск, Ростовская область Имя: Ильдар Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Георгий, он же Гога, он же Гоша))). Крайслер Себринг. Он же Додж Стратус. Комплектация Лимитед.Двигатель 2,7 л.,200 л.с. в ПТС.Есть все, кроме люка.Огромный салон.Очень качественный звук штатной аккустики.Мультируль.Состояние авто приличное. Коробка, движок в порядке. Без серьезных ДТП, что подтверждает отчет. Безопасность на месте. Климат- контроль работает отлично, полный электропакет. Электрорегулировки передних сидений, круиз и т. д. По кузову присутствуют некоторые возрастные изменения. Не вкладываюсь, чтоб не удорожать авто, проще продать дешевле. Машина на полном ходу, сейчас не эксплуатируется. Ездить есть на чем. Остальные технические моменты можно почерпнуть в интернете.

Возможен обмен с моей доплатой на дамский авто с автоматической коробкой.Учиться ездить будет девочка.Хамеры,Эскалэйды и прочих монстров дамскими авто не считаю,просьба подобное не предлагать.