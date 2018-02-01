Chrysler Pacifica Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 70 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 191 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю личный авто, в отличном состоянии, ролики, ремни, масла фильтра АКПП и мотора поменяны, двигатель не шумит, постоянный полный привод, полный электропакет, DVD с монитором, cd чейнджер на 6 дисков, все кнопки все датчики работают, датчик давления в шинах, круиз-контроль, 4-зонный климат, 6 посадочных мест, 19 диски на хорошей резине, расход 10 трасса, 14 город, отличный семейный авто, страховка до 20.11.2018, можно с переоформление Осаго. Очень срочно! Торг! Обмен на авто до 100к с доплатой разницы.