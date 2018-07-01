Chrysler 300M

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 310 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 252 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владислав

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев сидений

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Не избавляюсь, а продаю! Причина продажи: для жены слишком большой автомобиль. Авто в хорошем состоянии, полная комплектация, запчасти всегда в доступе, проблем никаких в обслуживании, все приемлемо по ценам. Машина очень комфортная как самолет. Рассмотрю вариант обмена. Рассрочку не предлагать! Все вопросы или предложения лучше по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chrysler 300M

Авто, похожие на Chrysler 300M

Toyota Corolla Fielder

Подержанная, пробег 242 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

278 тыс. руб.

Ford C-Max

Подержанная, пробег 265 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

340 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале