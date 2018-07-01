Chrysler 300M
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 310 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 252 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владислав
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев сидений
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Не избавляюсь, а продаю! Причина продажи: для жены слишком большой автомобиль. Авто в хорошем состоянии, полная комплектация, запчасти всегда в доступе, проблем никаких в обслуживании, все приемлемо по ценам. Машина очень комфортная как самолет. Рассмотрю вариант обмена. Рассрочку не предлагать! Все вопросы или предложения лучше по телефону.
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