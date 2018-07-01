Chrysler 300M Дата публикации: 12.07.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 310 тыс. км Цена: 280 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 252 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владислав Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: кожа Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Люк Обогрев сидений Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Не избавляюсь, а продаю! Причина продажи: для жены слишком большой автомобиль. Авто в хорошем состоянии, полная комплектация, запчасти всегда в доступе, проблем никаких в обслуживании, все приемлемо по ценам. Машина очень комфортная как самолет. Рассмотрю вариант обмена. Рассрочку не предлагать! Все вопросы или предложения лучше по телефону.