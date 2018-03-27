Chevrolet Tahoe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 158 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии делать нечего не надо все работает отлично машина без вложений Все расходники поменял кузов и солон в отличном состоянии кожа не затёрта не порвана. ПТС оригинал по электронике все работает. Продаю очень срочно торг. Обмен рассмотрим.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Chevrolet Tahoe
Авто, похожие на Chevrolet Tahoe
Mitsubishi Pajero Sport
Подержанная, пробег 201 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар