Chevrolet Tahoe Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 158 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии делать нечего не надо все работает отлично машина без вложений Все расходники поменял кузов и солон в отличном состоянии кожа не затёрта не порвана. ПТС оригинал по электронике все работает. Продаю очень срочно торг. Обмен рассмотрим.