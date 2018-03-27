Chevrolet Tahoe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 158 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии делать нечего не надо все работает отлично машина без вложений Все расходники поменял кузов и солон в отличном состоянии кожа не затёрта не порвана. ПТС оригинал по электронике все работает. Продаю очень срочно торг. Обмен рассмотрим.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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