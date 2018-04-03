Chevrolet Suburban
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 310 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии, на ходу, требует внимания по кузову есть коррозия. По остальным вопросам обращайтесь по телефону. Без торга.
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