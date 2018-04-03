Chevrolet Suburban

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 310 тыс. км

Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, на ходу, требует внимания по кузову есть коррозия. По остальным вопросам обращайтесь по телефону. Без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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