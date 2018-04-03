Chevrolet Suburban Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 310 тыс. км Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5300 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии, на ходу, требует внимания по кузову есть коррозия. По остальным вопросам обращайтесь по телефону. Без торга.