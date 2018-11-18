Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 35 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Благодарный, Ставропольский край

Имя: Наталья Белоусова

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Центральный замок

Описание

Продаю ШЕВРОЛЕ СПАРК 2008г. пробег реальный, в идеальном состоянии, владелец по ПТС третий, первые две-женщины, практически не ездили, хранение гаражное.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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