Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 35 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Благодарный, Ставропольский край
Имя: Наталья Белоусова
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Центральный замок
Описание
Продаю ШЕВРОЛЕ СПАРК 2008г. пробег реальный, в идеальном состоянии, владелец по ПТС третий, первые две-женщины, практически не ездили, хранение гаражное.
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