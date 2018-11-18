Chevrolet Spark Дата публикации: 29.12.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 35 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Благодарный, Ставропольский край Имя: Наталья Белоусова Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние А также Центральный замок

Описание

Продаю ШЕВРОЛЕ СПАРК 2008г. пробег реальный, в идеальном состоянии, владелец по ПТС третий, первые две-женщины, практически не ездили, хранение гаражное.