Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Авто в хорошем тех состоянии, обслужена замена ГРМ масла в АКПП и моторе есть подтверждающие документы. В авто имеется АБС, ГУР, Кондиционер работает печка греет, работает абсолютно все. Авто управляет девушка, все аккуратно и красиво.
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