Chevrolet Spark Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 64 тыс. км Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в хорошем тех состоянии, обслужена замена ГРМ масла в АКПП и моторе есть подтверждающие документы. В авто имеется АБС, ГУР, Кондиционер работает печка греет, работает абсолютно все. Авто управляет девушка, все аккуратно и красиво.