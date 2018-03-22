Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в хорошем тех состоянии, обслужена замена ГРМ масла в АКПП и моторе есть подтверждающие документы. В авто имеется АБС, ГУР, Кондиционер работает печка греет, работает абсолютно все. Авто управляет девушка, все аккуратно и красиво.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Spark

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 105,66 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

200 тыс. руб.

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 103,461 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

352 тыс. руб.

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

189 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Spark

Daewoo Matiz

Подержанная, пробег 40 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

190 тыс. руб.

Toyota Vitz

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

270 тыс. руб.

FIAT Stilo

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

180 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале