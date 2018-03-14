Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 189 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Вадим
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Описание
Продам Chevrolet Spark 2006 года.
Машина находиться в отличном состоянии. Комплектация – Люкс!
- Ручная коробка передач
- ГУР
- 4 эл. Стекло подъемника
- 2 фронтальные подушки безопасности
- Салон ткань
- Кондиционер
- Двигатель 1.0 л
- Два ключа, ПТС – оригинал.
Собственник, торг в разумных пределах. Срочно!
Возможен обмен на мини грузовик
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