Chevrolet Spark Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 112 тыс. км Цена: 189 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Продам Chevrolet Spark 2006 года.

Машина находиться в отличном состоянии. Комплектация – Люкс!

- Ручная коробка передач

- ГУР

- 4 эл. Стекло подъемника

- 2 фронтальные подушки безопасности

- Салон ткань

- Кондиционер

- Двигатель 1.0 л

- Два ключа, ПТС – оригинал.

Собственник, торг в разумных пределах. Срочно!

Возможен обмен на мини грузовик