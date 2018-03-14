Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 189 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Продам Chevrolet Spark 2006 года.
Машина находиться в отличном состоянии. Комплектация – Люкс!
- Ручная коробка передач
- ГУР
- 4 эл. Стекло подъемника
- 2 фронтальные подушки безопасности
- Салон ткань
- Кондиционер
- Двигатель 1.0 л
- Два ключа, ПТС – оригинал.
Собственник, торг в разумных пределах. Срочно!
Возможен обмен на мини грузовик

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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