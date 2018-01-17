Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 57 тыс. км
Цена: 365,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Продам Chevrolet Spark 2012 года выпуска, куплен в конце 2013 года. Коробка автомат. Комплектация ls-максимальная, с подогревом сидений, электро зеркалами, АВС, противотуманные фары и т. д. Салон в хорошем состоянии. Кузов без ДТП и повреждений. Владелец один. Для дальнейшей эксплуатации вложений не требует.
Цена 365, торг возможен на месте осмотра.
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