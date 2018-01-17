Chevrolet Spark Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 57 тыс. км Цена: 365,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продам Chevrolet Spark 2012 года выпуска, куплен в конце 2013 года. Коробка автомат. Комплектация ls-максимальная, с подогревом сидений, электро зеркалами, АВС, противотуманные фары и т. д. Салон в хорошем состоянии. Кузов без ДТП и повреждений. Владелец один. Для дальнейшей эксплуатации вложений не требует.

Цена 365, торг возможен на месте осмотра.