Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 57 тыс. км

Цена: 365,5 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продам Chevrolet Spark 2012 года выпуска, куплен в конце 2013 года. Коробка автомат. Комплектация ls-максимальная, с подогревом сидений, электро зеркалами, АВС, противотуманные фары и т. д. Салон в хорошем состоянии. Кузов без ДТП и повреждений. Владелец один. Для дальнейшей эксплуатации вложений не требует.
Цена 365, торг возможен на месте осмотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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