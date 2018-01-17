Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Юлия

Телефон:

Описание

Чистокровный кореец! Продам машину в отличном состоянии, два владельца - девочки, ездили аккуратно, гаражное хранение. Машина вложений не требует. Зимняя и летняя резина новые Якохама. Сигнализация Старлайн. Пробег очень маленький, т. к. ездила только на работу, а она рядом. Машина не ржавая, не гнилая! Очень удобный, маневренный городской автомобиль.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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