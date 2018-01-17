Chevrolet Spark Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 70 тыс. км Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Юлия Телефон:

Описание

Чистокровный кореец! Продам машину в отличном состоянии, два владельца - девочки, ездили аккуратно, гаражное хранение. Машина вложений не требует. Зимняя и летняя резина новые Якохама. Сигнализация Старлайн. Пробег очень маленький, т. к. ездила только на работу, а она рядом. Машина не ржавая, не гнилая! Очень удобный, маневренный городской автомобиль.