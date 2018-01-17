Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 200 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Юлия
Телефон:
Описание
Чистокровный кореец! Продам машину в отличном состоянии, два владельца - девочки, ездили аккуратно, гаражное хранение. Машина вложений не требует. Зимняя и летняя резина новые Якохама. Сигнализация Старлайн. Пробег очень маленький, т. к. ездила только на работу, а она рядом. Машина не ржавая, не гнилая! Очень удобный, маневренный городской автомобиль.
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