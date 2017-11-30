Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Кузов ровный без вмятин и коррозии. Мотор работает ровно, масло не берет. КПП (автомат) работает хорошо не пинает. Ходовая мяч,без посторонних стуков. Автомат, кондиционер (работает), 2 подушки безопасности, ГУР, стеклоподъемники, корректор фар, новая зимняя резина, (в подарок летняя резина), рейлинги. В автомобиле не курили, чистый салон. Родной пробег. Юридически автомобиль чист. Очень экономичный, маневренный и довольно шустрый автомобиль. Звоните. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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