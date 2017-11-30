Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Кузов ровный без вмятин и коррозии. Мотор работает ровно, масло не берет. КПП (автомат) работает хорошо не пинает. Ходовая мяч,без посторонних стуков. Автомат, кондиционер (работает), 2 подушки безопасности, ГУР, стеклоподъемники, корректор фар, новая зимняя резина, (в подарок летняя резина), рейлинги. В автомобиле не курили, чистый салон. Родной пробег. Юридически автомобиль чист. Очень экономичный, маневренный и довольно шустрый автомобиль. Звоните. Торг.
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