Chevrolet Spark Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 105 тыс. км Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Кузов ровный без вмятин и коррозии. Мотор работает ровно, масло не берет. КПП (автомат) работает хорошо не пинает. Ходовая мяч,без посторонних стуков. Автомат, кондиционер (работает), 2 подушки безопасности, ГУР, стеклоподъемники, корректор фар, новая зимняя резина, (в подарок летняя резина), рейлинги. В автомобиле не курили, чистый салон. Родной пробег. Юридически автомобиль чист. Очень экономичный, маневренный и довольно шустрый автомобиль. Звоните. Торг.