Chevrolet Spark

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Покупали в Юг-Авто в 2014 году, одна хозяйка. Кондиционер, стеклоподъемники, Подушки безопасности. Установлена музыка Pioneer 4 колонки, USB, AUX, сигнализация с автозапуском, защита двигателя. Все стекла родные, не битая, состояние отличное, расходники все заменены, антирадар.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Spark

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

194 тыс. руб.

Chevrolet Spark

Подержанная, пробег 57 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

368 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Spark

Nissan Micra

Подержанная, пробег 99 тыс. км.
Краснодарский край, Кущевская

300 тыс. руб.

Opel Corsa

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Toyota bB

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале