Chevrolet Spark
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
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Описание
Покупали в Юг-Авто в 2014 году, одна хозяйка. Кондиционер, стеклоподъемники, Подушки безопасности. Установлена музыка Pioneer 4 колонки, USB, AUX, сигнализация с автозапуском, защита двигателя. Все стекла родные, не битая, состояние отличное, расходники все заменены, антирадар.
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