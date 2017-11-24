Chevrolet Spark Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 39 тыс. км Цена: 365 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Покупали в Юг-Авто в 2014 году, одна хозяйка. Кондиционер, стеклоподъемники, Подушки безопасности. Установлена музыка Pioneer 4 колонки, USB, AUX, сигнализация с автозапуском, защита двигателя. Все стекла родные, не битая, состояние отличное, расходники все заменены, антирадар.