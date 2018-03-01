Chevrolet Rezzo
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Староминская, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Собственник. Автомобилем почти не пользуюсь, езжу на
служебном, за три года владения проехал всего 10 т. км. Автоместный, в столицах -никогда не бывал. Авто в отличном сост. (эксплуатация с ноября 2007 г). Ухожен. Обслужен. Гаражное хранение зимой и летом (гараж сухой тёплый). Р/топ.8-10 л/100 км. Транспортный налог-720 р. в год. Автозапуск. Электро-люк (заводской). Салон трансформер (чистый, ухоженный), задний ряд кресел раздельный, при необходимости снимается за одну минуту -получается грузовой фургон. Регулировка вод.кресла (5 положений), в том числе и по высоте. Мультисерворуль. Корректор фар. Релинги на крыше. 12 бардачков (на всякий случай). Осмотр авто: ст. Староминская.
Рассмотрю варианты обмена с Вашей доплатой. За наличку хороший торг.
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