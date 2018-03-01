Chevrolet Rezzo Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 112 тыс. км Цена: 290 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Староминская, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Собственник. Автомобилем почти не пользуюсь, езжу на

служебном, за три года владения проехал всего 10 т. км. Автоместный, в столицах -никогда не бывал. Авто в отличном сост. (эксплуатация с ноября 2007 г). Ухожен. Обслужен. Гаражное хранение зимой и летом (гараж сухой тёплый). Р/топ.8-10 л/100 км. Транспортный налог-720 р. в год. Автозапуск. Электро-люк (заводской). Салон трансформер (чистый, ухоженный), задний ряд кресел раздельный, при необходимости снимается за одну минуту -получается грузовой фургон. Регулировка вод.кресла (5 положений), в том числе и по высоте. Мультисерворуль. Корректор фар. Релинги на крыше. 12 бардачков (на всякий случай). Осмотр авто: ст. Староминская.

Рассмотрю варианты обмена с Вашей доплатой. За наличку хороший торг.