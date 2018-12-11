Полная комплектация Не битый куплен 2014г. ТО. Зимняя резина 17 Кожа Навигация 1 хозяин. 7мест

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Имя: Виктор

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2013

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