Chevrolet Orlando
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет:
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Виктор
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Полная комплектация Не битый куплен 2014г. ТО. Зимняя резина 17 Кожа Навигация 1 хозяин. 7мест
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