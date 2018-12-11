Chevrolet Orlando

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет:

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Полная комплектация Не битый куплен 2014г. ТО. Зимняя резина 17 Кожа Навигация 1 хозяин. 7мест

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Orlando

Авто, похожие на Chevrolet Orlando

Land Rover Freelander

Подержанная, пробег 123,912 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

794 тыс. руб.

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 77,2 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

694 тыс. руб.

Nissan X-Trail

Подержанная, пробег 110,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

824 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале