Chevrolet Orlando

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 196 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в такси не работала. На машине ездим каждый день. Кроме того что в задний бампер вьехал мопед. Других инцидентов не было. Комплект летней резины остаток 80%. И комплект зимней на дисках (1 шина под замену). Предпродажную подготовку не делал. Пробег не сматывал. На выходных если не продам, то сделаю предпродажку, в том числе химчистку салона, цена поднимется на 50-70 тысяч. Есть багажник и черный бокс на 500 литров. Отдам недорого. Обмен не предлагать!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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