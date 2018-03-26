Chevrolet Orlando Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 196 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в такси не работала. На машине ездим каждый день. Кроме того что в задний бампер вьехал мопед. Других инцидентов не было. Комплект летней резины остаток 80%. И комплект зимней на дисках (1 шина под замену). Предпродажную подготовку не делал. Пробег не сматывал. На выходных если не продам, то сделаю предпродажку, в том числе химчистку салона, цена поднимется на 50-70 тысяч. Есть багажник и черный бокс на 500 литров. Отдам недорого. Обмен не предлагать!