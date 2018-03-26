Chevrolet Orlando
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 196 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Машина в такси не работала. На машине ездим каждый день. Кроме того что в задний бампер вьехал мопед. Других инцидентов не было. Комплект летней резины остаток 80%. И комплект зимней на дисках (1 шина под замену). Предпродажную подготовку не делал. Пробег не сматывал. На выходных если не продам, то сделаю предпродажку, в том числе химчистку салона, цена поднимется на 50-70 тысяч. Есть багажник и черный бокс на 500 литров. Отдам недорого. Обмен не предлагать!
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