Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Ильский, Краснодарский край

Имя: Валерий

Телефон:

Описание

Продаю серебристый полноприводной внедорожник Chevrolet Niva 2013 г., пробег 70000 км, 1.7 л., 80 л.с. бензин, механика, 5-дверный, 2 владельца по ПТС, не участвовал в ДТП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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