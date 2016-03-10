Chevrolet Niva Дата публикации: 23.11.20 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 70 тыс. км Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Ильский, Краснодарский край Имя: Валерий Телефон:

Описание

Продаю серебристый полноприводной внедорожник Chevrolet Niva 2013 г., пробег 70000 км, 1.7 л., 80 л.с. бензин, механика, 5-дверный, 2 владельца по ПТС, не участвовал в ДТП.

