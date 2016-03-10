Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 395 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Ильский, Краснодарский край
Имя: Валерий
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Описание
Продаю серебристый полноприводной внедорожник Chevrolet Niva 2013 г., пробег 70000 км, 1.7 л., 80 л.с. бензин, механика, 5-дверный, 2 владельца по ПТС, не участвовал в ДТП.
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