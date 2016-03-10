Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 278 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: комбинированная

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина местами подкрашивалась , цвет красивый , но видно каждую царапку , поэтому и подкрашивали . Гнилья - нет , есть видео днища , если кому надо , то отправлю , дно в отличном состоянии , никакой мастики или мовили - все заводское . Теперь самое главное : тех . состояние прекрасное , расходники заменены , сели и поехали . Вкратце , основное : задний мост - новый , передний новый , раздатка - после капиталки , естественно с заменой масел и сопутствующих расходников . Переварен глушитель . Газ стоит и прекрасно работает . Сигнализация новая , с автозапуском . Осенью поставили абсолютно новый компрессор кондиционера , заодно прочистили всю систему и заправили . Аккумулятору нету и пол года , можно сказать - новый . Двигатель ( как и все остальное ) работает прекрасно , компенсаторы заменили на обыкновенные клапана . Салон чистый , просто в пыли , как и вся машина . Я все перечислять не буду . Машина в очень хорошем состоянии . Из недостатков : сопливит немного ГУР , и не оформлен ГАЗ . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле с Вашей доплатой ( правый руль в том числе ) , можно предлагать машины под ремонт , не на ходу ( двигатель , коробка , по кузову ) .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Niva

Авто, похожие на Chevrolet Niva

ВАЗ (LADA) 2131 (Нива 4х4)

Подержанная, пробег 70 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

299 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале