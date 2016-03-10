Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 278 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: комбинированная
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина местами подкрашивалась , цвет красивый , но видно каждую царапку , поэтому и подкрашивали . Гнилья - нет , есть видео днища , если кому надо , то отправлю , дно в отличном состоянии , никакой мастики или мовили - все заводское . Теперь самое главное : тех . состояние прекрасное , расходники заменены , сели и поехали . Вкратце , основное : задний мост - новый , передний новый , раздатка - после капиталки , естественно с заменой масел и сопутствующих расходников . Переварен глушитель . Газ стоит и прекрасно работает . Сигнализация новая , с автозапуском . Осенью поставили абсолютно новый компрессор кондиционера , заодно прочистили всю систему и заправили . Аккумулятору нету и пол года , можно сказать - новый . Двигатель ( как и все остальное ) работает прекрасно , компенсаторы заменили на обыкновенные клапана . Салон чистый , просто в пыли , как и вся машина . Я все перечислять не буду . Машина в очень хорошем состоянии . Из недостатков : сопливит немного ГУР , и не оформлен ГАЗ . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле с Вашей доплатой ( правый руль в том числе ) , можно предлагать машины под ремонт , не на ходу ( двигатель , коробка , по кузову ) .
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