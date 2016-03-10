Chevrolet Niva Дата публикации: 16.04.20 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 200 тыс. км Цена: 278 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Отделка салона: комбинированная Регулировка положения руля: одна плоскость Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Газобаллоное оборудование (ГБО) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина местами подкрашивалась , цвет красивый , но видно каждую царапку , поэтому и подкрашивали . Гнилья - нет , есть видео днища , если кому надо , то отправлю , дно в отличном состоянии , никакой мастики или мовили - все заводское . Теперь самое главное : тех . состояние прекрасное , расходники заменены , сели и поехали . Вкратце , основное : задний мост - новый , передний новый , раздатка - после капиталки , естественно с заменой масел и сопутствующих расходников . Переварен глушитель . Газ стоит и прекрасно работает . Сигнализация новая , с автозапуском . Осенью поставили абсолютно новый компрессор кондиционера , заодно прочистили всю систему и заправили . Аккумулятору нету и пол года , можно сказать - новый . Двигатель ( как и все остальное ) работает прекрасно , компенсаторы заменили на обыкновенные клапана . Салон чистый , просто в пыли , как и вся машина . Я все перечислять не буду . Машина в очень хорошем состоянии . Из недостатков : сопливит немного ГУР , и не оформлен ГАЗ . Торг . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле с Вашей доплатой ( правый руль в том числе ) , можно предлагать машины под ремонт , не на ходу ( двигатель , коробка , по кузову ) .