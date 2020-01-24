Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 168 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Нива в очень хорошем состоянии , ухоженная . Два комплекта ключей , два брелка ( сигналка ) , ручник работает , печка работает прекрасно , ГУР не воет и не закусывает . Двигатель , ходовка , КПП , раздатка - все в хорошем состоянии . Салон приятный . Самое главное : ГНИЛЬЯ НЕТ , есть пару жучков ( на фото видно ) , не прячу и не скрываю , я думаю это мелочь . С документами все в порядке , машина продается только с переоформлением . Торга практически нет , но есть обмен на любой автомобиль до 120 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ) , правый руль также рассмотрю , предложения по обмену присылайте на сайт . Машины с ограничениями не предлагать .
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