Chevrolet Niva Дата публикации: 24.01.20 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 165 тыс. км Цена: 168 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Нива в очень хорошем состоянии , ухоженная . Два комплекта ключей , два брелка ( сигналка ) , ручник работает , печка работает прекрасно , ГУР не воет и не закусывает . Двигатель , ходовка , КПП , раздатка - все в хорошем состоянии . Салон приятный . Самое главное : ГНИЛЬЯ НЕТ , есть пару жучков ( на фото видно ) , не прячу и не скрываю , я думаю это мелочь . С документами все в порядке , машина продается только с переоформлением . Торга практически нет , но есть обмен на любой автомобиль до 120 000 р. с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , кпп , по кузову ) , правый руль также рассмотрю , предложения по обмену присылайте на сайт . Машины с ограничениями не предлагать .