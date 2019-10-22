Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 187 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Хорошая машина , по нормальной цене . Машина подкрашивалась ( царапины , вмятины ) , на крыше не лежала , морда целая , зазоры на месте . Гнилья нет , есть жучки ( немного , в глаза не бросаются ) . Салон в очень хорошем состоянии ( приятный , чистый , ничем не воняет ) . Двигатель , коробка - работают хорошо . Раздатка в прекрасном состоянии , по электрике все работает . Ходовка не убита , но что- то где- то немного тарахтит и поскрипывает . Поддон немного в масле . То что я перечисляю , не критично , можно спокойно машину эксплуатировать и ремонтировать по мере возможности . Недавно машина ездила на приличное расстояние , в дороге проблем не было . Торг минимальный . С документами все отлично , на учете в Армавире . Машина продается ТОЛЬКО с переоформлением . Рассмотрю варианты обмена на любой автомобиль дешевле с Вашей доплатой , можно под ремонт ( двигатель , коробка , кузов ) , правый руль также рассматриваю .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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