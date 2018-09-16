Chevrolet Niva

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Niva

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 41,19 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

580 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Niva

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 138,204 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

375 тыс. руб.

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 87 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

485 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 68 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

385 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале