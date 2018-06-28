Chevrolet Niva

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Охранная система

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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