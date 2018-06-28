Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Охранная система
Описание
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