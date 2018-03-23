Chevrolet Niva Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 50 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Автомобиль в превосходном состоянии, честный пробег (по сервисной книге всё видно за 2013-2015 г. 15000 км.), Приобреталась в Юг-авто, за пределы края не выезжала, нет ни одной крашенной и подкрашенной детали, даже сколов на бампере нет. 1 хозяин, все стёкла завод, ПТС оригинал. Использовалась как машина выходного дня для поездок на рыбалку (перевозка лодки на крыше). Грязи не видела. За машиной следил, много поменяно и доработано (сцепление, генератор, кондиционер, радиатор, электрика, новый аккум). Кондиционер, стеклоподъемники, линзовая оптика, электро зеркала с подогревом, аудио подготовка, два ключа. Всё обслужено и работает. Нет вибрации карданов и раздатки. Обоснованный, небольшой торг у капота. Приезжайте и смотрите, любые проверки, за машину не стыдно. Перекупщикам и салонам не звонить. Продаю не спеша, от машины не избавляюсь. Обмен возможен на Toyota Prius, Honda insight с моей доплатой.