Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Автомобиль в превосходном состоянии, честный пробег (по сервисной книге всё видно за 2013-2015 г. 15000 км.), Приобреталась в Юг-авто, за пределы края не выезжала, нет ни одной крашенной и подкрашенной детали, даже сколов на бампере нет. 1 хозяин, все стёкла завод, ПТС оригинал. Использовалась как машина выходного дня для поездок на рыбалку (перевозка лодки на крыше). Грязи не видела. За машиной следил, много поменяно и доработано (сцепление, генератор, кондиционер, радиатор, электрика, новый аккум). Кондиционер, стеклоподъемники, линзовая оптика, электро зеркала с подогревом, аудио подготовка, два ключа. Всё обслужено и работает. Нет вибрации карданов и раздатки. Обоснованный, небольшой торг у капота. Приезжайте и смотрите, любые проверки, за машину не стыдно. Перекупщикам и салонам не звонить. Продаю не спеша, от машины не избавляюсь. Обмен возможен на Toyota Prius, Honda insight с моей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Niva

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 2,7 тыс. км.
Краснодарский край, Динская

615 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 210 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

263 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

190 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Niva

Vortex Tingo

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Приморско-Ахтарск

350 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

Подержанная, пробег 60 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

380 тыс. руб.

УАЗ Patriot

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

470 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале