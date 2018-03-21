Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Я собственник по ПТС. Машина в отличном тех.состоянии, заменены ВСЕ масла, и ВСЕ жидкости. Установлена защита «Шериф» защита картера, КПП и раздаточной коробки. Шрусовые карданные валы, включая промежуточный. Двухрядные подшипники на раздаточной коробке. Усиленные реактивные тяги. Новое лобовое стекло, Новый радиатор двигателя, Новые шины toyo open country и литые диски. Багажная система LUX с дугами 1,3м аэро-классик (53 мм) для а/м Chevi-Niva. Фаркоп. Установлен бортовой компьютер Multitronics CL-570. Салон в отличном ухоженном состоянии. полный комплект ключей,. Регулировка руля. Сигнализация. Тонировка. Ц.З. Эл. стеклоподьемники передних окон. эл.зеркала с подогревом. Технически в полном порядке.
Салонам и перекупщикам просьба не звонить и смс не слать, помощь в продаже не требуется.
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