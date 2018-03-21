Chevrolet Niva Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 92 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Я собственник по ПТС. Машина в отличном тех.состоянии, заменены ВСЕ масла, и ВСЕ жидкости. Установлена защита «Шериф» защита картера, КПП и раздаточной коробки. Шрусовые карданные валы, включая промежуточный. Двухрядные подшипники на раздаточной коробке. Усиленные реактивные тяги. Новое лобовое стекло, Новый радиатор двигателя, Новые шины toyo open country и литые диски. Багажная система LUX с дугами 1,3м аэро-классик (53 мм) для а/м Chevi-Niva. Фаркоп. Установлен бортовой компьютер Multitronics CL-570. Салон в отличном ухоженном состоянии. полный комплект ключей,. Регулировка руля. Сигнализация. Тонировка. Ц.З. Эл. стеклоподьемники передних окон. эл.зеркала с подогревом. Технически в полном порядке.

Салонам и перекупщикам просьба не звонить и смс не слать, помощь в продаже не требуется.