Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Я собственник по ПТС. Машина в отличном тех.состоянии, заменены ВСЕ масла, и ВСЕ жидкости. Установлена защита «Шериф» защита картера, КПП и раздаточной коробки. Шрусовые карданные валы, включая промежуточный. Двухрядные подшипники на раздаточной коробке. Усиленные реактивные тяги. Новое лобовое стекло, Новый радиатор двигателя, Новые шины toyo open country и литые диски. Багажная система LUX с дугами 1,3м аэро-классик (53 мм) для а/м Chevi-Niva. Фаркоп. Установлен бортовой компьютер Multitronics CL-570. Салон в отличном ухоженном состоянии. полный комплект ключей,. Регулировка руля. Сигнализация. Тонировка. Ц.З. Эл. стеклоподьемники передних окон. эл.зеркала с подогревом. Технически в полном порядке.
Салонам и перекупщикам просьба не звонить и смс не слать, помощь в продаже не требуется.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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