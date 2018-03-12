Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Роман Александрович
Описание
Продаю свою машину, вся в родной краске и с родным пробегом. хорошее техническое и внешнее состояние. кожаный руль, камера заднего вида, 2х сторонняя сигнализация с автозапуском, доводчики на стеклах, хорошая аудио система( фронт Focal Polyglass 130v тыл HERTZ dcx690 + усилок), салон рестайлинг (Bertone) резина ( MICHELIN 215 / 65 R16 LATITUDE Cross H), амортизаторы KYB газо масло .обмен не интересен, новая машина уже куплена.
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