Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Роман Александрович

Телефон:

Описание

Продаю свою машину, вся в родной краске и с родным пробегом. хорошее техническое и внешнее состояние. кожаный руль, камера заднего вида, 2х сторонняя сигнализация с автозапуском, доводчики на стеклах, хорошая аудио система( фронт Focal Polyglass 130v тыл HERTZ dcx690 + усилок), салон рестайлинг (Bertone) резина ( MICHELIN 215 / 65 R16 LATITUDE Cross H), амортизаторы KYB газо масло .обмен не интересен, новая машина уже куплена.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Chevrolet Niva

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 107 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

410 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

180 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

470 тыс. руб.

Авто, похожие на Chevrolet Niva

ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

Подержанная, пробег 37 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)

Подержанная, пробег 77 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

305 тыс. руб.

Chevrolet Niva

Подержанная, пробег 205 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

235 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале