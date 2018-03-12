Chevrolet Niva Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 110 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Роман Александрович Телефон:

Описание

Продаю свою машину, вся в родной краске и с родным пробегом. хорошее техническое и внешнее состояние. кожаный руль, камера заднего вида, 2х сторонняя сигнализация с автозапуском, доводчики на стеклах, хорошая аудио система( фронт Focal Polyglass 130v тыл HERTZ dcx690 + усилок), салон рестайлинг (Bertone) резина ( MICHELIN 215 / 65 R16 LATITUDE Cross H), амортизаторы KYB газо масло .обмен не интересен, новая машина уже куплена.