Chevrolet Niva Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 160 тыс. км Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии для своих лет. Нареканий нет, садись и едь. Торг уместен.