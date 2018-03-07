Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии для своих лет. Нареканий нет, садись и едь. Торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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