Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 205 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Алена
Описание
Состояние отличное для своих лет. Не гнилая, все работает исправно. Имеется сигнализация и магнитола. Литые диски в комплекте. Обмен не интересует
Звонить с 9:00 до 19:00. Возможен осмотр в Порту Кавказ.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Chevrolet Niva
Авто, похожие на Chevrolet Niva
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 220 тыс. км.
Краснодарский край, Брюховецкая
185 тыс. руб.
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Лабинск