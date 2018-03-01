Chevrolet Niva Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 205 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Алена Телефон:

Описание

Состояние отличное для своих лет. Не гнилая, все работает исправно. Имеется сигнализация и магнитола. Литые диски в комплекте. Обмен не интересует

Звонить с 9:00 до 19:00. Возможен осмотр в Порту Кавказ.