Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 205 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Алена

Телефон:

Описание

Состояние отличное для своих лет. Не гнилая, все работает исправно. Имеется сигнализация и магнитола. Литые диски в комплекте. Обмен не интересует
Звонить с 9:00 до 19:00. Возможен осмотр в Порту Кавказ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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