Chevrolet Niva

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 188 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Очень много что поменял, передние привода передний кардан, все задние тяги, передние наконечники, рулевые поменее на масло, везде охлаждающая жидкость. После замены машина прошла 4000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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