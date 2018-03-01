Chevrolet Niva
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 188 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Очень много что поменял, передние привода передний кардан, все задние тяги, передние наконечники, рулевые поменее на масло, везде охлаждающая жидкость. После замены машина прошла 4000.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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