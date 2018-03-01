Chevrolet Niva Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 188 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Коричневый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Очень много что поменял, передние привода передний кардан, все задние тяги, передние наконечники, рулевые поменее на масло, везде охлаждающая жидкость. После замены машина прошла 4000.