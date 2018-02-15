Chevrolet Niva

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 56,2 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся Нива в отличном состоянии, без ДТП, ничего не красилось. Конец 2013 года, комплектация люкс, абс,гидроусилитель, центральный замок, две полушки безопасности, противотуманные фары, кондиционер, подогрев передних сиденьев, зеркал, электрорегулировка зеркал, стеклоподъемники, бортовой компьютер, хорошая музыка, салон кожзам, релинги на крыше, тонировка, прицепное, диски r-16, дорогой и качественный хром обвес по кругу. Пробег - 56200 км, реальный ( вторая машина в семье).
Торг или обмен на ниву 21214 не старше 2012 года с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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