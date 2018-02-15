Chevrolet Niva
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В хорошем состоянии. Остальное по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Chevrolet Niva
Авто, похожие на Chevrolet Niva
ВАЗ (LADA) 2121 (Нива 4х4)
Подержанная, пробег 110 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск