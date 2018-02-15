Chevrolet Niva

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В хорошем состоянии. Остальное по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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