Chevrolet Niva Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 114 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам нива шевроле в отличном состоянии, в пред максимальной комплектации . ПТС оригинал,три хозяина, идеальный вариант кто ищет для себя. Двигатель работает чётко, масло не ест, не дымит, не троит! Коробка работает без хрустов, все передачи включаются плавно. По ходовой части никаких проблем нет.Авто полностью обслужено замена масла свечей фильтров аккумулятора 500 км назад , вложений не требует. В комплектации 2 электро-подъёмника, гидроусилитель руля, корректор фар, кондиционер, неплохая музыка, электропривод боковых зеркал сигнализация с обратной связью парктроники. Все вопросы задавайте по телефону! Торг возле капота!