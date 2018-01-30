Chevrolet Niva Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 45,6 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии, брал с салона, есть небольшая вмятинка, погнули на парковке, а так вся целая,любые проверки. Ходовка, двигатель всё как новое, музыка, юридически чистая, не в кредите, есть кондёр. За машину не стыдно. Стоит ждёт своего нового хозяина!