Chevrolet Niva

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 45,6 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии, брал с салона, есть небольшая вмятинка, погнули на парковке, а так вся целая,любые проверки. Ходовка, двигатель всё как новое, музыка, юридически чистая, не в кредите, есть кондёр. За машину не стыдно. Стоит ждёт своего нового хозяина!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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