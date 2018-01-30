Chevrolet Niva
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 45,6 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем состоянии, брал с салона, есть небольшая вмятинка, погнули на парковке, а так вся целая,любые проверки. Ходовка, двигатель всё как новое, музыка, юридически чистая, не в кредите, есть кондёр. За машину не стыдно. Стоит ждёт своего нового хозяина!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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