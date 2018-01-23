Chevrolet Niva

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 97 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии, новая зимняя резина, не бита не крашена, гаражное хранение, кондиционер, музыка, салон экокожа. Вложений не требует. Установлено ГБО поколения 4+.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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