Chevrolet Niva
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 97 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии, новая зимняя резина, не бита не крашена, гаражное хранение, кондиционер, музыка, салон экокожа. Вложений не требует. Установлено ГБО поколения 4+.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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