Chevrolet Niva Дата публикации: 21.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 250 тыс. км Цена: 187 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Если коротко , то Нива на твердую четверку . Если более подробно , то : двигатель работает отлично , масло заменено 2 000 км назад , т. е. можно кататься , расхода масла нет , антифриз новый , аккумулятор отличный , резина хорошая ( на фото видно ) , музыка , сигнализация , печка работает прекрасно , в салоне жарко . Коробка , раздатка , мосты - все в хорошем состоянии . ГУР не воет , не закусывает . Неделю назад поставил новый глушитель . Срочные вложения не нужны . По ходовке что- то где- то не сильно тарахтит ( в пределах разумного ) . Салон приятный . По кузову есть царапинки , вмятинки , на задних арках пару ржавых мест ( не критично ) . Причина продажи : для рыбалки купил другую Ниву , на этой жалко по рыбалкам ездить . Ну , вроде , все . По ПТС я не хозяин , на учете в Армавире . Оформление по закону ( повторяю : оформление в течении 10 суток ) . Торг небольшой . Очень интересует обмен на любой автомобиль до 150 000 р. , правый руль также рассматривается . Предложения по обмену лучше на почту .