Chevrolet Niva

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 187 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1700 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Если коротко , то Нива на твердую четверку . Если более подробно , то : двигатель работает отлично , масло заменено 2 000 км назад , т. е. можно кататься , расхода масла нет , антифриз новый , аккумулятор отличный , резина хорошая ( на фото видно ) , музыка , сигнализация , печка работает прекрасно , в салоне жарко . Коробка , раздатка , мосты - все в хорошем состоянии . ГУР не воет , не закусывает . Неделю назад поставил новый глушитель . Срочные вложения не нужны . По ходовке что- то где- то не сильно тарахтит ( в пределах разумного ) . Салон приятный . По кузову есть царапинки , вмятинки , на задних арках пару ржавых мест ( не критично ) . Причина продажи : для рыбалки купил другую Ниву , на этой жалко по рыбалкам ездить . Ну , вроде , все . По ПТС я не хозяин , на учете в Армавире . Оформление по закону ( повторяю : оформление в течении 10 суток ) . Торг небольшой . Очень интересует обмен на любой автомобиль до 150 000 р. , правый руль также рассматривается . Предложения по обмену лучше на почту .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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