Chevrolet Niva
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 187 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Если коротко , то Нива на твердую четверку . Если более подробно , то : двигатель работает отлично , масло заменено 2 000 км назад , т. е. можно кататься , расхода масла нет , антифриз новый , аккумулятор отличный , резина хорошая ( на фото видно ) , музыка , сигнализация , печка работает прекрасно , в салоне жарко . Коробка , раздатка , мосты - все в хорошем состоянии . ГУР не воет , не закусывает . Неделю назад поставил новый глушитель . Срочные вложения не нужны . По ходовке что- то где- то не сильно тарахтит ( в пределах разумного ) . Салон приятный . По кузову есть царапинки , вмятинки , на задних арках пару ржавых мест ( не критично ) . Причина продажи : для рыбалки купил другую Ниву , на этой жалко по рыбалкам ездить . Ну , вроде , все . По ПТС я не хозяин , на учете в Армавире . Оформление по закону ( повторяю : оформление в течении 10 суток ) . Торг небольшой . Очень интересует обмен на любой автомобиль до 150 000 р. , правый руль также рассматривается . Предложения по обмену лучше на почту .
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