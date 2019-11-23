Chevrolet Lanos

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Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2007

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

Информация о владельце

Город: Пятигорск, Ставропольский край

Имя: Евгений

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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