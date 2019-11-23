Chevrolet Lanos
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2007
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет:
Информация о владельце
Город: Пятигорск, Ставропольский край
Имя: Евгений
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
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