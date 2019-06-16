Chevrolet Lanos Дата публикации: 16.06.19 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 163 тыс. км Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Центральный замок

Описание

Помята дверь водителя, потёртости по кузову от времени