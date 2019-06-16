Chevrolet Lanos
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 163 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: водительская
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Центральный замок
Описание
Помята дверь водителя, потёртости по кузову от времени
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