Chevrolet Lanos

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 163 тыс. км

Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: водительская

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Центральный замок

Описание

Помята дверь водителя, потёртости по кузову от времени

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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