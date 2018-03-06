Chevrolet Lanos Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 140 тыс. км Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Геннадий Телефон:

Описание

Продам а/м в отличном состоянии, Люкс комплектация. Мотор опелевский, работает как часики, коробка без нареканий тоже опелевская. Вся электроника работает без нареканий. Автозапуск. Практичный, надежный, комфортный автомобиль продается не спеша реальному покупателю небольшой торг у капота есть не большие недочеты по кузову (косметика). Собственник.