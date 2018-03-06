Chevrolet Lanos

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 180 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Геннадий

Телефон:

Описание

Продам а/м в отличном состоянии, Люкс комплектация. Мотор опелевский, работает как часики, коробка без нареканий тоже опелевская. Вся электроника работает без нареканий. Автозапуск. Практичный, надежный, комфортный автомобиль продается не спеша реальному покупателю небольшой торг у капота есть не большие недочеты по кузову (косметика). Собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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