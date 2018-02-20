Chevrolet Lanos
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 173 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Динская, Краснодарский край
Имя: Альберт Юрьевич
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Описание
Cостояние кузова, двигателя, подвески хорошее не требуют ремонта. Зимняя резина с дисками в комплекте, штатная сигнализация с доводчиком стёкл передних дверей и двумя брелками, электрокоректор фар и кондиционер в рабочем состоянии, стёкла задних дверей затонированы, в комплекте два ключа. Торг возможен.
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