Chevrolet Lanos Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 173 тыс. км Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Динская, Краснодарский край Имя: Альберт Юрьевич Телефон:

Описание

Cостояние кузова, двигателя, подвески хорошее не требуют ремонта. Зимняя резина с дисками в комплекте, штатная сигнализация с доводчиком стёкл передних дверей и двумя брелками, электрокоректор фар и кондиционер в рабочем состоянии, стёкла задних дверей затонированы, в комплекте два ключа. Торг возможен.