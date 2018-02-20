Chevrolet Lanos

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 173 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Альберт Юрьевич

Телефон:

Описание

Cостояние кузова, двигателя, подвески хорошее не требуют ремонта. Зимняя резина с дисками в комплекте, штатная сигнализация с доводчиком стёкл передних дверей и двумя брелками, электрокоректор фар и кондиционер в рабочем состоянии, стёкла задних дверей затонированы, в комплекте два ключа. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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