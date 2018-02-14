В отличном состоянии. Кондер работает, подушка безопасности, корректор фар, ГУР, стеклоподьемники, сигнализация, MP3, USB, хорошая резина, все масла заменены.

Имя: Дмитрий

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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