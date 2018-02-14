Chevrolet Lanos
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
В отличном состоянии. Кондер работает, подушка безопасности, корректор фар, ГУР, стеклоподьемники, сигнализация, MP3, USB, хорошая резина, все масла заменены.
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