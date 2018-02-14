Chevrolet Lanos

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 160 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Кондер работает, подушка безопасности, корректор фар, ГУР, стеклоподьемники, сигнализация, MP3, USB, хорошая резина, все масла заменены.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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