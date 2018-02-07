Chevrolet Lanos

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 148 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль светло-серебристого цвета в хорошем состоянии.По кузову имеются мелкие недочеты, которые видны на фото. В серьезных ДТП не участвовал. Двигатель работает отлично (масло не берет) пробег не скрученный. Ходовая в норме, КПП никаких нареканий, переключает плавно без хруста. Комплектация SX, кондиционер, гидроусилитель руля, подушка безопасности. Установлены: музыка,сигнализация, центральный замок, новая зимняя резина, АКБ. С документами все в порядке. ПТС оригинал. Продажа от владельца с переоформлением.При осмотре возможен небольшой торг. Срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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