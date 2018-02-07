Chevrolet Lanos Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 83 тыс. км Цена: 148 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль светло-серебристого цвета в хорошем состоянии.По кузову имеются мелкие недочеты, которые видны на фото. В серьезных ДТП не участвовал. Двигатель работает отлично (масло не берет) пробег не скрученный. Ходовая в норме, КПП никаких нареканий, переключает плавно без хруста. Комплектация SX, кондиционер, гидроусилитель руля, подушка безопасности. Установлены: музыка,сигнализация, центральный замок, новая зимняя резина, АКБ. С документами все в порядке. ПТС оригинал. Продажа от владельца с переоформлением.При осмотре возможен небольшой торг. Срочно.