Chevrolet Lanos
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 148 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль светло-серебристого цвета в хорошем состоянии.По кузову имеются мелкие недочеты, которые видны на фото. В серьезных ДТП не участвовал. Двигатель работает отлично (масло не берет) пробег не скрученный. Ходовая в норме, КПП никаких нареканий, переключает плавно без хруста. Комплектация SX, кондиционер, гидроусилитель руля, подушка безопасности. Установлены: музыка,сигнализация, центральный замок, новая зимняя резина, АКБ. С документами все в порядке. ПТС оригинал. Продажа от владельца с переоформлением.При осмотре возможен небольшой торг. Срочно.
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