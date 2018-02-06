Chevrolet Lanos
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Ланос в рабочем состоянии, цвет оливковый, пробег реальный, не бит, не крашен. Есть незначительные недостатки по кузову, звоните!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.