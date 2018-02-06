Chevrolet Lanos

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ланос в рабочем состоянии, цвет оливковый, пробег реальный, не бит, не крашен. Есть незначительные недостатки по кузову, звоните!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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