Chevrolet Lanos

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 159 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю свою красавицу. За машинкой слежу и ухаживаю. Много чего поменял: тормозные шланги перед, ступичные подшипники, шаровые передние, масло, датчик давления масла, компрессор кондиционера, заправил кондиционер, радиатор, вентилятор, генератор, колодки по кругу, диски. Поменял комплект ГРМ, хорошие свечи, немецкие бескаркасные щетки, дефлекторы на окна. Передние стойки тоже. Стоят красивые диски r1 5 (Лето 2 сезона,зима новая). Музыка просто супер, ставилась первым хозяином в салоне при покупке, также в салоне ставился обвес (это никакой не колхозный), отдам чеки и бумаги, подтверждающие это. Хозяин я, фактически второй. В салоне не курили, т. к. сам не курю и другим не позволяю.
Из недостатков: трещина на нижней части бампера переднего (бардюр), трещина на лобовом (от старого хозяина), сколы краски.
Машинка очень экономичная и дешевая в обслуживание. В такси не использовалась. Торг небольшой. Обмена нет, есть второе авто в семье. Осмотр Гидрострой. На недостатки скину новому хозяину. Звоните и пишите WhatsApp.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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