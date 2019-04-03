Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 58,5 тыс. км

Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Наталия Балагурова

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Описание

Chevrolet Lacetti (J200) 1 поколения – класс C по европейской классификации.
Машина в очень хорошем состоянии. Сделан ТО – совесть спокойна. Любые проверки за ваш счет.
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км.
Куплен не в кредит. Оригинальный ПТС.
Торг возможен, но небольшой. Была замена всех расходников: масла, фильтров. Стоят новые колеса. Окрашены бампера - убрали коцки и царапки.
Обмен не интересует.
Пока на сайте - машина не нашла нового хозяина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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