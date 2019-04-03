Chevrolet Lacetti Дата публикации: 3.04.19 Просмотров объявления: 17

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 58,5 тыс. км Цена: 365 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Наталия Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань

Описание

Chevrolet Lacetti (J200) 1 поколения – класс C по европейской классификации.

Машина в очень хорошем состоянии. Сделан ТО – совесть спокойна. Любые проверки за ваш счет.

Гарантия производителя 3 года или 100 000 км.

Куплен не в кредит. Оригинальный ПТС.

Торг возможен, но небольшой. Была замена всех расходников: масла, фильтров. Стоят новые колеса. Окрашены бампера - убрали коцки и царапки.

Обмен не интересует.

Пока на сайте - машина не нашла нового хозяина.

