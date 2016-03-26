Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей Викторович Оленин
Комплектация
Отделка салона: кожа
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Тонировка стёкол
Описание
Машина добротная, без вложений, сел и поехал. Двигатель, ходовая и коробка без нареканий. Ремень меняли на 165 тыс. км., масло в коробке и расходники ходовой 2 тыс. км. назад. По лакокрасочному покрытию есть недочёты (2007 год всё-таки) Салон чистый, не курили. Оцинкованный кузов. Чехлы новые экокожа. Колеса R15. Зимняя липучка в подарок.
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