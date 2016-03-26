Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей Викторович Оленин

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Тонировка стёкол

Описание

Машина добротная, без вложений, сел и поехал. Двигатель, ходовая и коробка без нареканий. Ремень меняли на 165 тыс. км., масло в коробке и расходники ходовой 2 тыс. км. назад. По лакокрасочному покрытию есть недочёты (2007 год всё-таки) Салон чистый, не курили. Оцинкованный кузов. Чехлы новые экокожа. Колеса R15. Зимняя липучка в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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