Chevrolet Lacetti Дата публикации: 10.09.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 180 тыс. км Цена: 235 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Викторович Оленин Телефон:

Комплектация Отделка салона: кожа Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Тонировка стёкол

Описание

Машина добротная, без вложений, сел и поехал. Двигатель, ходовая и коробка без нареканий. Ремень меняли на 165 тыс. км., масло в коробке и расходники ходовой 2 тыс. км. назад. По лакокрасочному покрытию есть недочёты (2007 год всё-таки) Салон чистый, не курили. Оцинкованный кузов. Чехлы новые экокожа. Колеса R15. Зимняя липучка в подарок.