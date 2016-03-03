Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Описание
Все вопросы по телефону,обоснованный торг возле автомобиля.
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