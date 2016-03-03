Все вопросы по телефону,обоснованный торг возле автомобиля.

Имя: Виталий

Цена: 270 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2012

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