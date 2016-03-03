Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Описание

Все вопросы по телефону,обоснованный торг возле автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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