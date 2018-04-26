Chevrolet Lacetti Дата публикации: 24.05.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 217 тыс. км Цена: 220 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Продается авто Шевроле Лачетти, х/б, серебристый, 2007 г., 1,4; 95 л.с. Цена 220 т.р., торг при осмотре, очень хороший. Заменены все детали подвески, тормозные диски, колодки, поршни суппортов сделаны из нержавейки, колодки стояночного тормоза, радиатор. 20 тыс.км назад сделана капиталка двигателя. Всё оригинал. По кузову есть недочёты. Машина не гнилая совсем: чистый кореец. Расход средний около 8 литров. Едет хорошо, масло не ест вообще! Немного повозиться с ней и она ещё прослужит долго! У меня просто нет времени! Автомобиль в Краснодаре. Всё остальное по телефону и при осмотре. Звонить после 17.00 по тел. 8 9086780058 или 9284431164, Николай.