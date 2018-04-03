Chevrolet Lacetti
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 138 тыс. км
Цена: 239 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Корейская сборка!В отличном для своих лет состоянии! В ДТП не участвовала!Двигатель на отлично масло не ест!Ходовая на отлично не гремит и не стучит!Коробка на отлично не хрустит и не выбивает!Салон как новый не прокуренный и не затёртый!Кондиционер заправлен и холодит отлично!Лобовое без трещин!Вложений никаких не требует!Любые проверки за ваш счёт!Торг присутствует...Обмены не интересны,авто которое хочу купить уже нашёл!
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