Chevrolet Lacetti Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 138 тыс. км Цена: 239 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Корейская сборка!В отличном для своих лет состоянии! В ДТП не участвовала!Двигатель на отлично масло не ест!Ходовая на отлично не гремит и не стучит!Коробка на отлично не хрустит и не выбивает!Салон как новый не прокуренный и не затёртый!Кондиционер заправлен и холодит отлично!Лобовое без трещин!Вложений никаких не требует!Любые проверки за ваш счёт!Торг присутствует...Обмены не интересны,авто которое хочу купить уже нашёл!