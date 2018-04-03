Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 138 тыс. км

Цена: 239 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Корейская сборка!В отличном для своих лет состоянии! В ДТП не участвовала!Двигатель на отлично масло не ест!Ходовая на отлично не гремит и не стучит!Коробка на отлично не хрустит и не выбивает!Салон как новый не прокуренный и не затёртый!Кондиционер заправлен и холодит отлично!Лобовое без трещин!Вложений никаких не требует!Любые проверки за ваш счёт!Торг присутствует...Обмены не интересны,авто которое хочу купить уже нашёл!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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