Chevrolet Lacetti

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 127,5 тыс. км

Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Всем доброго дня! Предлагаю к продаже автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии. Кузов: с момента приобретения и по сегодняшний день ремонту не подвергался (не бит - не крашен, включая бампера, в заводском окрасе).
Подвеска:
Сделано большое ТО;
- Передние амортизаторы.
- Опорные подшипники.
- Стойки стабилизатора.
- Тормозные диски.
- Колодки перед, зад.
- Сход/ развал передней оси.
Трансмиссия:
- установлен новый комплект сцепления.
Двигатель:
Обслуживание на 123000км. пробега;
- Масло, все фильтра, охлаждающая жидкость.
- Салон авто не затерт, в салоне не курили.
- Кондиционер, печка - отлично.
- Резина в отличном состоянии.
- Ветровое стекло без трещин.
- По электрике проблем нет.
- Контрольные лампы на панели приборов корректно отображают работу всех датчиков и эл. цепей (ABS, CHEK и т. д.)
- Дополнительно установлен задний парктроник.
- Сигнализация с обратной связью.
Любая проверка данного авто на предмет технического состояния на СТО приветствуется! За автомобиль не стыдно. Причина продажи - приобретен автомобиль классом выше.Документы на авто в порядке. Переоформление в ГИБДД, в присутствии владельца. Обмен не интересен. Торг. На дополнительные интересующие вопросы отвечу по телефону. Спасибо.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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