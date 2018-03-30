Chevrolet Lacetti Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 127,5 тыс. км Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Всем доброго дня! Предлагаю к продаже автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии. Кузов: с момента приобретения и по сегодняшний день ремонту не подвергался (не бит - не крашен, включая бампера, в заводском окрасе).

Подвеска:

Сделано большое ТО;

- Передние амортизаторы.

- Опорные подшипники.

- Стойки стабилизатора.

- Тормозные диски.

- Колодки перед, зад.

- Сход/ развал передней оси.

Трансмиссия:

- установлен новый комплект сцепления.

Двигатель:

Обслуживание на 123000км. пробега;

- Масло, все фильтра, охлаждающая жидкость.

- Салон авто не затерт, в салоне не курили.

- Кондиционер, печка - отлично.

- Резина в отличном состоянии.

- Ветровое стекло без трещин.

- По электрике проблем нет.

- Контрольные лампы на панели приборов корректно отображают работу всех датчиков и эл. цепей (ABS, CHEK и т. д.)

- Дополнительно установлен задний парктроник.

- Сигнализация с обратной связью.

Любая проверка данного авто на предмет технического состояния на СТО приветствуется! За автомобиль не стыдно. Причина продажи - приобретен автомобиль классом выше.Документы на авто в порядке. Переоформление в ГИБДД, в присутствии владельца. Обмен не интересен. Торг. На дополнительные интересующие вопросы отвечу по телефону. Спасибо.