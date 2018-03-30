Chevrolet Lacetti Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 122 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Машина практически в одних руках. Куплена отцом у соседа, на время кап. ремонта своего внедорожника. Вся история машины известна, всегда на виду. В авариях не был, но были жизненные моменты не аккуратного вождения первым собственником. На пробеге 118 т. заменили ГРМ, свечи, масло, втулки перед и зад, колодки, охл. жидкость, замена гофры, заправили климат. В автомобиле всё работает, делать ничего не надо, со своей функцией передвижения справляется просто отлично. В комплектации есть всё необходимое, мотор очень резвый с прекрасной динамикой. В общем, автомобиль для людей, кому нужно двигаться, а не ахать и охать вокруг машины. Машина на зимней резине. Торг возможен. Всем добра и удачи на дорогах!