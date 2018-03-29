Chevrolet Lacetti Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 118 тыс. км Цена: 287 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Ленинградская, Краснодарский край Имя: Продам Телефон:

Описание

В хорошем состоянии.двигатель масло не берет. По ходовой все в полном порядке. Ржавчины на автомобиле нет. В салоне полный порядок. ГУР, АBS, подушки безопасности, 4 стеклоподъёмника, обогрев зеркал, эл регулировка зеркал, ц/з, сигнализация, кондиционер, блокировка стекол, кнопка багажника с салона и с ключа. Комплект летней-зимней резины. Торг на месте.